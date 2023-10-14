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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركي

قال وزير الخارجية سامح شكري إن اسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي بقصف المدنيين العزل في غزة مشددا على ضرورة عمل الأطراف الدولية من أجل تجاوز الأوضاع الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ توليه حقيبة الخارجية التركية، قائلا: أنه تم الاتفاق على ضرورة السيطرة على الصراع الجاري بين غزة وإسرائيل، وتجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني.

وتابع شكرى، لقد تم الاتفاق على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وعدم تعريض المدنيين للخطر من أي جانب. 

واستطرد: أن مصر مستمرة من أجل معالجة الوضع الإنساني المتدهور ودعم جهود إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا وجود الاحتلال وعدم إقامة دولة فلسطينية يثير التوتر والصراع والانزلاق نحو العمليات العسكرية.

كما أشار إلى أنه جرى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق المصالح في شرق المتوسط والوضع في سوريا وليبيا والعراق.  

 

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