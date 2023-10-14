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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحتاج لعملية .. غادة إبراهيم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

غاده ابراهيم
غاده ابراهيم

كشفت الفنانة غادة ابراهيم عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها .

وقالت غادة ابراهيم في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "والدتي شعرت بتعب شديد واكتشفنا أنها تحتاج لعملية في المرارة وننتظر الطبيب حتى يتم إجراؤها".

 

غادة ابراهيم:

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم بعض التفاصيل الخاصة بمشهدها الجريء الذى ترغب فى حذفه من فيلم “الأمبراطورة” الذى قام ببطولته نادية الجندى.

وقالت غادة إبراهيم فى لقاء ببرنامج "تابوو" للإعلامي نزار الفارس : أن هذا المشهد الجرئ كان سببًا فى انفصالي عن زوجي، حيث كان هناك خلافات قبل تصويرى فيلم الامبراطورة مع زوجي، ولكن بعد عرض الفيلم ومشاهدته للمشهد الجريئ قال لى "أنتى طالق".

وأضافت غادة إبراهيم : هذا المشهد الوحيد الجرئ لى طوال مشوارى الفنى وكان هذا المشهد مكتوبا بشكل مختلف تماما فى السيناريو وهناك كثير من صناع الأفلام حاولوا يحصرونى فى هذه النوعية من أدوار الإغراء، ولكنى رفضت حيث شبهونى بالفنانة ناهد شريف.


واطلقت الفنانة غادة إبراهيم عديد من التصريحات النارية وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “تابوو” للاعلامى العراقى المثير للجدل نزار الفارس.

وقالت غادة إبراهيم : إن ملابسي الجريئة أمر ليس من الكبائر وأفعل خيرا كثيرا من أجل أن يمح الله لى ذنوبى وأنا لا أقرب الكبائر.

وأضافت غادة إبراهيم : أنا احب ارتداء ملابس على الموضة وهذا أمر طبيعى وطوال الوقت أحاول أن أفعل خيرا حتى يمح الله كل ذنوبى وأنا عدت منذ ايام من العمرة وكنت من قبل فى عمرة والله يمحو الذنوب من العمرة الى العمرة.

غادة ابراهيم

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