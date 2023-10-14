قصة "الأجورا" بـ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية | خاص

قال دكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف ، إن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يحكي معايشة لكثير من الحياة ، أبرزها منطقة الأجورا بمعني "السوق" ، التي تروي قصة شوارع الإسكندرية وميدانها الرئيسي و الحياة العامة بها.

أوضح دكتور صبحي في لقاء مع صدى البلد ، أن منطقة الأغورا "السوق" في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، منطقة للبيع و الشراء و الحياة السياسية والمعابد ونوافير الماء وتمثايل الشخصيات المهمة وتاريخها والقرارات الإمبراطورية تعرض في الأجورا .

أفاد أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف ، اننا اعتمدنا على تخطيط الاجورا على الاجورا في أثينا واعتمدنا على المصادر البردية والأدبية التي تتحدث عن اجورا الإسكندرية ومدن اخري مثل البهنسا ، استعملنا قطع اثرية يمكن قد تكون قد استخدمت في مجال عام مثال النوافير وسرابيس وثعبان القوي الخيرة.

ووصف أن الاغورا رواق معمد محل جواهرجي ومخبز وشارع باسم الملكة بيرينيكي والفلاسفة والمثقفين يلتقون بالاجورا ليستكمل الاجاديث الفلسفية وعرض التجارة ولقاء السيدات وترجمنا هذا في عرض الاجوار بالمتحف .

تابع أن هناك مركب في المنطقة لأول مرة في مصر ، والفضل ينسب للدكتور محمود مبروك مصمم العرض المتحفي ، وأعضاء لجنة السيناريو دكتور عماد خليل الذى صنف الانفورات التي تدل على صلات تجارية مع بعض الدول ، ودكتور محمد مصطفي ، وتم تصميم المركب بناء على مركب غارقة أمام السواحل الفرنسية والذى يستخدم مابين القرن الثامن و السابع الميلادي.

أشار الي اننا عرضنا نقش هام من قفط بقنا واهيمتها انها ميناء على النيل التي تجلب بضائع شرقية من الهند والعرب ، ومحطات الجمارك و الضرائب و الشحن لاوروبا ، لافتا ان الاسكندر الأكبر أراد ان تكون الإسكندرية ميناء عالمي لتكون مركز تجاري .