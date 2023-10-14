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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسرار نقل 203 آلاف قطعة آثرية للمتحف اليوناني الروماني

سامى محمد الشنشوري
سامى محمد الشنشوري مسئول إدارة الترميم

قال سامى محمد الشنشوري مسئول إدارة الترميم والمشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني ، وجدنا تحديثات حيال فكرة نقل وتحريك وتثبيت القطع الأثرية ، حيث تم نقل أكثر من 203 آلاف قطعة آثرية من المخازن المتحفية ، وبدأ دور إدارة الترميم من هنا.

وأضاف أنه تم الاهتمام بعناية شديدة بجميع الصناديق و البالتات والقطع الاثرية من تجهيز مواد التغليف المناسبة و ذلك للحفظ ونقل وتحريك الأثر ، اعقبه فحص وتغليف وتصنيف القطع الاثرية عبر منهجين الأول المواد العضوية منها المواد شديدة الحساسية او مواد ترميم تقليدي و تجميع والمنهج الثاني المواد غير العضوية .

افاد انه اعقب ذلك بدء رحلة اخري لفرق الترميم بالانتقال مع القطع الاثرية سواء في المخازن المتحفية او طريق سيرها لتثبتها في أماكن اختيارها وفقا لسيناريو العرض ، مؤكدا ان كل قطعة ليها فحص خاص بها وشكل ولون الآثر وحفظ التمثال بالإضافة الي ان جميع الدعامات من الاسنلس تيل الذى لايصدي ليحافظ على التمثال في بيئة محفوظة.

ولفت كنا جنب الي جنب مع فريق الإضاءة للحفاظ على الأثر بحيث يكون مساحة تعرض الأثر للاضاءة امن تماما ، لافتا ان ملف الكنترول البيئي للاثر الذى يعد جزء هام ، بالإضافة الي حفظ المومياوات بشكل يناسب البيئة التي تحافظ عليها وحقن الكبائن بالنيتروجين.

أشار الي إعادة انشاء معبد التمساح و الذى لأول مرة ينشئ معبد داخل متحف في مصر ، ونموذج لمموياء حقيقية للاله سوبيك "التمساح" ، و تحدي اخري مجموعة الراس السوداء وعجل ابيس الذى تم الاشراف علي تثبيتها وعزلها لضمان عدم تعرضها للرطوبة.

نوه عن ان الملف الأكثر خطورة ملف المكتبة الاثرية والتي تحتوي على اكثر من 12 الف كتاب آثري وثقافي ، حيث يتم تناول القطع في معمل ترميم مجهز.

المتحف اليوناني المتحف اليوناني الروماني المومياوات اليوناني الروماني الرأس السوداء الأثر أثر

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