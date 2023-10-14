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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط إسرائيلي بنيران صديقة بالقرب من نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بمقتل النقيب (احتياط) في جيش الاحتلال يعقوب نيدلين، 36 عاماً، مساء أمس الجمعة بنيران صديقة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، يظهر التحقيق الأولي أن قوة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط عملياتي، لاحقت مشبوهين رشقوا سيارة عسكرية بالحجارة وأطلقوا النار على مركبة، وفي الوقت نفسه وصلت إلى مكان الحادث قوة أخرى فحدث اشتباك بينهما، مما أدى إلى مقتل نيدلين وإصابة جندي أخر بجروح طفيفة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أيضا أن الجهود تبذل في الفرقة ووحداتها لمنع تكرار حالات مماثلة.

جيش الاحتلال نابلس الضفة الغربية نيران صديقة مقتل ضابط إسرائيلي

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