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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 وفقدان 2..ارتفاع أعداد ضحايا الصين جراء التوترات في قطاع غزة

صدى البلد

قال مبعوث الصين الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، إن ٤ مواطنين صينيين لقوا حتفهم وفقدان ٢، بينما جاري تقديم الإسعافات اللازمة لـ ٦ جرحي آخرين.

 

وأكد تشاي جون اليوم الأحد خلال لقاء تليفزيوني، إن بكين تعمل جاهدين لعلاج المصابين، وتحث الأطراف الأجنبية على بذل كل جهد للبحث عن المفقودين وإنقاذهم، والقيام بعمل جيد في التعامل مع آثار الضحايا.

وأكد جون، أنه  لا يزال هناك العديد من المواطنين الصينيين يقيمون في قطاع غزة، وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الخارجية الصينية على اتصال وثيق بهم، حيث تقدم لهم التوجيهات المتعلقة بالسلامة والرعاية والمساعدة، وتساعدهم في الانتقال إلى جنوب غزة، وتسعى جاهدة للإخلاء إلى مناطق آمنة في أقرب وقت ممكن.

 

وتابع، في الوقت الحالي، يمكن للمواطنين الصينيين في إسرائيل القيام برحلات جوية تجارية للعودة إلى وطنهم أو إلى دولة ثالثة حسب الحاجة.

 

وقال تشاي جون، سنواصل تقييم الوضع الأمني ​​في فلسطين وإسرائيل بعناية، ونتابع عن كثب فتح الطرق الجوية والبرية وظروف السلامة، ونبذل قصارى جهدنا لتقديم التشاور والمساعدة للجميع.

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