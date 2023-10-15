إعداد مسلسل يتناول قصة حياة الموسيقار محمد الموجي.. نجلته تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي عن تفاصيل إعداد مسلسل يتناول قصة حياته، قائلة إن هذا القرار جاء بعد عدة خطوات قامت بها على مدار السنوات الماضية ومنها إعداد رسالة ماجستير عنه وحاليًا يتم عمل كتاب عنه من تأليف محمد مكاوي، معقبة: “قررنا بعد صدور الكتاب نعمله مسلسل تلفزيوني”.



وأضافت “الموجي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن المسلسل سيتضمن مسيرته الفنية وحياته الشخصية والإنسانية، لافتة إلى أن حياته مليئة بالمواقف الإنسانية والدرامية.



وتابعت ابنة الموسيقار محمد الموجي أن الحقبة الزمنية التي تواجد فيها عاصر فيها ثورات وحروب وكانت هذه الفترة منعكسة على أعماله بشكل كبير.