بطلب من ابنه.. يوتيوب يحذف اغاني من ألحان محمد الموجي على قناة مزيكا

بدأ موقع يوتيوب بحذف عدد من اغاني الموسيقار الراحل محمد الموجي من على قناة مزيكا - بحسب تصريحات المستشار ياسر قنطوش محامي أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل.

جاء ذلك بناء على الدعوى التي أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وأضاف قنطوش، في بيان صحفي إن المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاءت نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بموقع يوتيوب.

وكان أمين الموجي، قد وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

أما مصطفى جابر، فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.