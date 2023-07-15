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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

لقيت محامية مصرعها في القاهرة، إثر حادث أليم على الطريق الدائري بالمعادي أمام المحكمة الإقتصادية وذلك عقب إنتهائها من مباشرة عملها في المحكمة.

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مصرع محامية في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا، أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري بالمعادي أمام المحكمة الإقتصادية، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة بصحبتها سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالإنتقال والفحص، تبين مصرع سيدة تدعى أميرة جمال تعمل محامية بالغة من العمر 37 عاما، مقيمة القاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى البنك الأهلي ومنه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

المحامية

سيارة تدهس محامية أمام محكمة في القاهرة

والمحامية أميرة جمال من مواليد أكتوبر 1986 تخرجت من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومتزوجة وتعمل محامية في أحد مكاتب المحاماه الشهيرة في القاهرة، ومقيمة بمحافظة القاهرة، وكانت متواجدة في المحكمة الإقتصادية لمباشرة أحد القضايا الموكلة فيها.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، أنه أثناء عبور المحامية الطريق الدائري بمنطقة المحكمة الإقتصادية في القاهرة، صدمتها سيارة مسرعة مما نتج عنه وفاتها في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى البنك الأهلي ومنها إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المحامية أميرة جمال كانت متواجدة في المحكمة الإقتصادية لمباشرة عملها إلا أن سيارة صدمتها أثناء عبورها الطريق الدائري أمام المحكمة بنطاق المعادي، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

المحامية

كوبري مشاة

وطالب المحامين زملاء المحامية المتوفية إجراء كوبري مشاه في نفس المنطقة أمام المحكمة الإقتصادية لإستخدامه في عبور الطريق إلى المحكمة، وأشاروا إلى أنها ليست الأولى وقد توفى محامين من قبل اثناء عبورهم الطريق الدائري.

ونعى زملاء المحامية الراحلة زميلتهم على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، داعين الله أن يتغمدها برحمته، حيث نشرت بعض الحسابات صورا للمحامية الراحلة أميرة جمال واصفين غياها بأنها من الشخصيات الخدومة والمجتهدة في عملها.

القاهرة المحامية أميرة جمال الطريق الدائرى المحكمة الاقتصادية أخبار الحوادث

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