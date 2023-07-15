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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

تستكمل النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في إتهام فني كهربائي بالإعتداء على فتاة داخل شقتها بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، حيث إستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة والفتاة والمتهم.

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كهربائي يعتدي على فتاة في مايو

وأمرت النيابة العامة في القاهرة، بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومضاهاة الحمض النووي المعثور عليه على ملابسها بالحمض النووي الخاص بالمتهم الكهربائي.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن المتهم أحد أقارب والدة المجني عليها فتاة 15 مايو، وحضر لإجراء بعض أعمال الصيانة والتشطيبات الكهربائية في شقتها بمدينة 15 مايو، حيث طلب منها شراء بعض مستلزمات الكهرباء من الخارج وتركت معه الفتاة نظرا لأنه أحد أقاربها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أنه عقب عودة السيدة من الخارج شاهدت الكهربائي يخرج من إحدى الغرف برفقة الطفلة يتصبب عرقا وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قيامه بتقبيل الصغيرة في فمها فقامت بالاستغاثة بالأهالي ثم إبلاغ الشرطة.

وقالت فتاة مايو في أقوالها إن المتهم استغل تواجدها بمفردها عدة مرات وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، ولامس أجزاء من جسدها، كما قام بخلع ملابسها ومعاشرتها 5 مرات.

وأضافت المجني عليها أنه خشية من المتهم لم تخبر والدتها بما يحدث معها، حيث قام المتهم بالاعتداء عليها أكثر من مرة خلال أيام قليلة أثناء تواجده لتشطيب بعض مستلزمات الكهرباء في الشقة.

وقررت والدة المجني عليها أمام أجهزة أمن القاهرة، أنها ذهبت لشراء بعض مستلزمات الكهرباء وتركت المتهم مع صغيرتها كونه أحد أقاربهم وحينما عادت شاهدتهم أثناء خروجهم من غرفة والمتهم بتصبب عرقا.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو، تضمن ورود بلاغ من سيدة أفاد اتهامها لـ كهربائي بالاعتداء على صغيرتها جنسيا أثناء تواجده في الشقة لإنهاء أعمال تشطيب في الكهرباء، حيث قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة حتى شاهدتهم السيدة وكشفت الأمر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة لاستكمال التحقيقات.

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