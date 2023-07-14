عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدها رفض زواجهما.. عشريني يهدد ثرية عربية بصورها العارية في الجيزة|تفاصيل

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

 تعرضت ثرية عربية لواقعة ابتزاز في الجيزة، وذلك بعد إرسالها صورها عارية في أوضاع مخلة إلى شاب بالغ من العمر 25 عاما، إثر نشوب علاقة عاطفية بينهما، وبعد رفض والدها زواجها منه قام الشاب بابتزازها مستخدما الصور العارية لها مهددا إياها بفضحها في حالة عدم الرضوخ له.

حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

أمها شافتهم خارجين عرقانين.. قصة فتاة القاهرة والكهربائي في الشقة

شاب يبتز ثرية عربية بصورها العارية

شهدت محافظة الجيزة قصة الثرية العربية شهدتها وبالتحديد في مدينة 6 أكتوبر، حيث تعرفت على شاب بالغ من العمر 25 عاما، ونشبت بينهما علاقة عاطفية، وقامت بإرسال صور عارية لها إليه في أوضاع مخلة، وبعد فترة تقدم الشاب للزواج منها، إلا أن والد الفتاة رفضه فقرر الشاب الانتقام منها.

أرسل الشاب رسائل تهديد إلى الفتاة بفضحها، وقام بإرسال صورها العارية في أوضاع مخلة لها على أنه سيقوم بنشرها حال عدم إرسالها مبلغ مالي وهاتف له، وحينما تهربت الفتاة منه وأغلقت حسابها الشخصي قام بالتواصل مع شقيقتها وهددها بفضح شقيقتها إلا أن الأخيرة أبلغت والدهما؛ وقاموا بتحرير محضر في قسم الشرطة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخص تضمن اتهامه لشاب بابتزاز ابنته وتهديدها بصور عارية لها، وذلك إثر رفضه الزواج منها، حيث قام بإرسال تهديدات لها بفضحها بين عائلتها وأصدقائها طالبا منها مبلغا نقديا وهاتفا محمولا لعدم نشر صورها.

 

كشفت التحريات الأمنية في الواقعة، نشوب علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم، وقام المتهم بالتقدم للزواج منها إلا أن والدها رفض ذلك، فقام بتهديدها عن طريق صور عارية في أوضاع مخلة كانت قد أرسلتها له، عبر حسابها الشخصي ثم إرسالها لشقيقتها طالبا منها 20 ألف جنيه وهاتف ماركة أيفون حتى لا يقوم بنشر الصور.

 

وأدلت الفتاة المجني عليها بأقوالها أمام أجهزة أمن الجيزة، حيث قررت وجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب، وأنها قامت بإرسال صور عارية لها بدون ملابس وفي أوضاع مخلة، ثم تقدم للزواج منها إلا أن والدها رفض ذلك، فقام بإرسال رسائل تهديد لها عبر حسابها الشخصي وقام بابتزازها بالصور مهددا إياها بفضحها.

 

وتابعت فتاة الجيزة، أنها أغلقت حسابها الشخصي للهروب منه، إلا أنه استطاع الوصول إلى حساب شقيقتها وقام بإرسال تهديدات لها عن طريق إرسال صور شقيقتها العارية لها، وطلب مبلغ 20 ألف جنيه وهاتف ماركة أيفون حتى لا ينشر الصور.

 

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة في الجيزة في الواقعة قرر المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية إحالة الشاب المتهم إلى الجنايات لاتهامه بتهديد الفتاة بنشر صورها العارية وابتزازها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب إعطائه أموال، واستخدم حسابا خاصا بقصد إرتكاب جريمة التهديد.

الجيزة صور عارية أخبار الحوادث مديرية امن الجيزة ابتزاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

موضوعات متعلقة

أمها شافتهم خارجين عرقانين.. قصة فتاة القاهرة والكهربائي في الشقة

حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قصة فتاة القاهرة .. جابوها البيت تعمل علاقة وصوروها عشان يسرقوها

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

ترشيحاتنا

حصد 4 ألقاب| من هو أسامة شيتة الذي يتنافس الزمالك مع نادي سويسري على ضمه؟

قلوبنا ترتعش..رد فعل الرئيس الإسرائيلي على نية حرق التوراة في السويد غدا

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة بالضفة الغربية

والدها رفض زواجهما.. عشريني يهدد ثرية عربية بصورها العارية في الجيزة|تفاصيل

ما مصير فتاة سقارة؟.. رحلة سلمى الشيمي من التريند إلى ساحة المحكمة

السويد توافق على حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

لا تتهاون.. مضاعفات جرثومة المعدة تسبب السرطان

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

فيديو

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ