أمها شافتهم خارجين عرقانين.. قصة فتاة القاهرة والكهربائي في الشقة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في اتهام كهربائي بهتك عرض صغيرة داخل شقتها بمنطقة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

كهربائي يهتك عرض فتاة في 15 مايو

طلبت النيابة العامة في القاهرة، تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الصغيرة على الطب الشرعي للكشف عليها، ومضاهاة الحمض الوراثي الذي تم العثور عليه على ملابس الصغيرة مع الحمض النووي الخاص بالمتهم.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم طلب من والدة المجني عليها الذهاب لشراء بعض مستلزمات الكهرباء لإنهاء أعمال التشطيب بشقتها، وتركت السيدة صغيرتها في الشقة معه لأنه أحد أقاربها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أنه عقب عودة السيدة من الخارج شاهدت الكهربائي يخرج من إحدى الغرف برفقة الطفلة يتصبب عرقا وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قيامه بتقبيل الصغيرة في فمها فقامت بالاستغاثة بالأهالي ثم إبلاغ الشرطة.

فتاة مايو: اعتدى عليا 5 مرات في شقتنا

وقالت الصغيرة في أقوالها إن المتهم استغل تواجدها بمفردها عدة مرات وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، ولامس أجزاء من جسدها، كما قام بخلع ملابسها ومعاشرتها في فرجها 5 مرات.

وأضافت المجني عليها أنه خشية من المتهم لم تخبر والدتها بما يحدث معها، حيث قام المتهم بالاعتداء عليها أكثر من مرة خلال أيام قليلة أثناء تواجده لتشطيب بعض مستلزمات الكهرباء في الشقة.

وقررت والدة المجني عليها أمام أجهزة أمن القاهرة، أنها ذهبت لشراء بعض مستلزمات الكهرباء وتركت المتهم مع صغيرتها كونه أحد أقاربهم وحينما عادت شاهدتهم أثناء خروجهم من غرفة والمتهم بتصبب عرقا.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو، تضمن ورود بلاغ من سيدة أفاد اتهامها لـ كهربائي بالاعتداء على صغيرتها جنسيا أثناء تواجده في الشقة لإنهاء أعمال تشطيب في الكهرباء، حيث قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة حتى شاهدتهم السيدة وكشفت الأمر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة لاستكمال التحقيقات.