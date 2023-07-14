حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

فاطمة زوجة ثلاثينية بالكاد دخلت عامها الأول في العقد الرابع من عمرها، إلا أنها وجدت نفسها تحتفل بعيد ميلادها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، حيث أقامت دعوى خلع من زوجها بسبب طلباته المستمرة بإقامة العلاقة الزوجية معها بصورة محرمة وهو ما لم ترغب فيه، حتى أخبرها بأنه سيتزوج عليها إذا لم توافق، ولم تجد أمامها سوى محكمة الأسرة للجوء إليها للتخلص منه.

زوجة تطلب خُلع زوجها

قصة فاطمة مع زوجها كريم لم تكمل عامين من الزواج، فقد تزوجت قبل عامين زواج صالونات، كونها وحيدة والدتها ووالدها المتوفي، من شاب تعيش أسرته خارج البلاد، ووافقت والدة فاطمة على الزواج حتى تطمئن على ابنتها إلا أنها لم تكن تعلم بأنها ستكون مأساة لها وأن إبنتها ستعود إليها بعد عامين من الزواج.

سردت فاطمة مأساتها مع زوجها كريم قائلة «أنا لسه مكملة 31 سنة من كام يوم، واتجوزت من سنتين كنت في نهاية العشرينات، وعايشة مع والدتي لوحدها بعد ما والدي توفي من 3 سنين، وبصراحة العريس مكنتش أعرفه ولا بينا أي علاقة عاطفية، هو كلم حد من الجيران إنه عايز عروسة وقالوله عليا وجه البيت واتقدم وكان هادي في طبعه ومحترم واتجوزنا في أقل من 5 شهور».

فاطمة : طلب مني حاجات حرام

وتابعت فاطمة عن قصتها مع زوجها «مكنش في أي مشاكل بيني وبينه، وكانت طبعا الحياة في البداية فيها كسوف وحرج شوية، ومع مرور الوقت كنت باخد عليه وياخد عليا، وكانت الأيام بتقربنا من بعض، وهو كان بيحاول يتقرب مني أكتر، ويتكلم معايا في كل حاجة، ومكنش بخيل معايا ولا في عيوب تانية ولا حتى ممكن يبص بره، لكن بعد أول سنة جواز بدأت مشكلتي معاه».

أكملت فاطمة قائلة «بعد سنة جواز طلب مني نمارس العلاقة الزوجية بطريقة محرمة، وأنا إستغربت من طلبه وقلت له ده حرام، قالي إنتي مراتي وبعدين مش أحسن ما أعمل حاجة غلط، إحنا هنجرب بس، وساعتها اتخانقت أنا وهو، ورجع صالحني وقالي أنا عايز أجرب بس، وقلت له الحاجات دي هتخرب البيت وابعد عنها، وسكت فعلا وما اتكلمش في حاجة».

واختتمت فاطمة قائلة «بعد فترة كام شهر، طلب تاني الموضوع وأنا قلت له إحنا متفقين واتكلمنا قبل كدة، قالي لو مش موافقة هتجوز واحدة توافق على ده، وعشان أسرته عايشين بره في دولة عربية وأنا ماليش غير أمي معرفتش أشوف أي حل لحد ما لقيت واحدة صاحبتي محامية رفعت لي قضية خلع عليه».