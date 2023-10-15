طفرة بالمجال الصحي|سميحة عبدالرحيم: حياة كريمة أنشأت مركزًا طبيًا لكل قرية أم بقنا..فيديو

قالت الدكتورة سميحة عبد الرحيم منسق حياة كريمة في محافظة قنا، إن مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة في قنا، حيث تم إنشاء 5 مراكز طبية في المرحلة الأولى، مؤكدة أنه تم إنشاء مركز طبي لكل قرية أم.

حياة كريمة عملت على زيادة عمل القوافل الطبية

وأضافت سميحة عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية"DMC"، أن جميع الوحدات الطبية شكلها موحَّد، لافتاً إلى أن حياة كريمة عملت على زيادة عمل القوافل الطبية.



وأشارت منسق حياة كريمة في محافظة قنا إلى، أن قنا تضم 19 قرية أم، و كل قرية تضم مركزًا طبيًا، مضيفة إلى أن هناك 88 قرية تابعة للقرى الأم.