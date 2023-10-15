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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف مجاني على 1120 مواطنا خلال قافلة طبية في دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

وكيل صحة دمياط يحث الأطباء على التفاني في تقديم الخدمة الطبية للمرضى


نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في قرية عزبة 8 التابعة لمركز كفر سعد، ضمن   جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك انطلاقا من ان الصحة تستهدف تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف الادوية بالمجان ، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق .

وفى هذا الصدد، قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة انه تم إطلاق قافلة بعزبة 8 بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس  من هذا الأسبوع وذلك ضمن خطة شهر أكتوبر الجارى.

وأضاف أنه تردد على القافلة 1120 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 14 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات بالإضافة إلى إجراء 268 تحليل معملى وفحص 12 حالة بالأشعة و34 حالة أخرى بالسونار، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة. 

‎كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والصحية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

دمياط التخصصات الطبيه الخدمة الطبية للمرضى الخدمات العلاجية الخدمات للمواطنين الدكتور السيد عبد الجواد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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وكيل صحة دمياط يحث الأطباء على التفاني في تقديم الخدمة الطبية للمرضى

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