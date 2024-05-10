محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة بالميادين وكورنيش المدينة وبالشوارع الرئيسية والداخلية والمداخل، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال موسم صيف 2024.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير والرفع من كفاءة منظومة الإنارة، مع مراعاة استخدام أحدث تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة.

كما شدد «نور الدين» على أهمية صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.