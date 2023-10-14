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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة دمياط يحث الأطباء على التفاني في تقديم الخدمة الطبية للمرضى

صح
صح

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، الانتهاء من تدريب أطباء التكليف الجدد على حزمة أعمال الرعاية الصحية الأولية بوحدات ومراكز طب الأسرة والذي تم تتويجه بحفل تسليم الأطباء شهادات الدورة التدريبية .

جاء ذلك بحضور  الدكتور عماد إبراهيم استشاري النساء والتوليد بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة نيابة عن  الدكتورة  آمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة و الدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والدكتور طارق الزكي مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية ، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
 

واستهل حفل الختام ، الدكتور وكيل وزارة الصحة بكلمة شكر لأطباء المكلفين على الالتزام والجدية بالتدريب ، مشيدا بجهود وزارة الصحة تحت رعاية وزير الصحة والسكان في الاهتمام بتدريب وتهيئة الأطباء المكلفين الجدد.

وأكد على  الأطباء ضرورة توظيف ما تلقوه من تدريبات في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية ، وكذلك برنامج طب الأسرة والتأكيد على ضرورة إنشاء الملفات العائلية للمواطنين في ظل الإعداد لإدراج المنشآت الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية العام المقبل، كما أكد على الاهتمام بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة ، وذلك في سبيل تخفيف الضغط على المنشآت العلاجية.

جدير بالذكر أن التدريب تم على يد نخبة من أكفأ المدربين المركزيين بوزارة الصحة والمحليين بالمحافظة على كافة البرامج الفنية والإدارية التي شملتها الحزمة التدريبية من تدريب على أعمال الرعاية الأولية وطب الأسرة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والسن المدرسي وأعمال الطب الوقائي ومكافحة العدوى ومكاتب الصحة ، وكذلك الشئون الإدارية والنيابات والبعثات والطب الشرعي وأساسيات السونار والأمراض غير السارية والرعاية المتكاملة لامراض الطفولة والإسعافات الأولية والاحتياجات الخاصة.

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دمياط الإدارة العامة الامومة والطفولة الخدمات الصحية المقدمة الخدمة الطبية للمرضى الدكتور السيد عبد الجواد الدورة التدريبية الدكتورة أمال عبد الحي

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