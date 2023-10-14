دمياط.. انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق (السيالة القديمة- الخياطة- الشيخ درغام) وضعف المناطق بمنطقة (مدينة عزبة البرج)، وذلك اعتبارا من الساعة ١٠ صباح يوم السبت الموافق 14-10-2023 وحتي الساعة ١ ظهر نفس اليوم لمدة ٣ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى انقطاع المياه خط رافع دمياط قطر ٦٠٠ مم لتركيب أجهزة قياس التصرف.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.