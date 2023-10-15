وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش.. تمهيداً لإرسالها لقطاع غزة

وصلت طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال وصولها إلى مدينة العريش.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع المشاركين في القافلة، وللشباب المتطوعين لتفريغ المساعدات وتخزينها في مدينة العريش، مؤكدًا أن المساعدات التي تصل إلى المحافظة يتم تخزينها في مخازن في مدينة العريش.

145 شاحنة



وقال المحافظ إن القافلة تتكون من 145 شاحنة كبيرة محملة بألف طن من المواد الغذائية و300 ألف علبة دواء وأجهزة ضغط وسكر وكراسي متحركة وأنابيب أكسجين وكل ما يلزم الطوارئ و140 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس و80 خيمة.