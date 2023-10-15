3 ظواهر جوية|طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية خاصة بحالة الطقس ، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.