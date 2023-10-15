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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 20 حملية يوميا بالمحافظات للتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار

السلع
السلع

أكدت هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي قامت بها الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية لمدة 6 أشهر قادمة، ستكون بنسبة 15% إلى 25%، السكر والأرز والزيت والفول والعدس والألبان والجبن. 
 

وقالت هالة غريب، خلال لقاء لها لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية  المصرية"، أن السلاسل التجارية والغرف التجارية وغرف الصناعات مشتركة في مبادرة الدولة، مؤكدة أن هذه الجهات طرحت السلع بالأسعار المخفضة.

 

وتابعت وكيل وزارة التموين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد ن تطبيق مبادرة خفض الأسعار، مؤكدا أنه ما يقرب من 20 حملة يوميا تجوب محافظات الجمهورية.

التموين اسعار السلع السكر الأرز الزيت

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