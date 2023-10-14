طرق استخراج بدل فاقد بطاقة تموين .. تعرف على الخطوات

يشكل فقدان بطاقة التموين ازعاجا كبيرا لحاملها لاسيما وأنها لا يستغنى عنها بشكل شبه يومي سواء لصرف الخبز أو في حالات صرف السلع التموينية، حيث أقرت وزارة التموين تسهيلات جديدة للمواطنين لإصدار بدل تالف بطاقة التموين، وذلك من خلال مكاتب التموين والخدمة المطورة المنتشرة على مستوى المحافظات، بالنسبة للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين ممن تلفت بطاقاتهم أو فُقدت.

فقدان بطاقة التموين

في حال فقدان بطاقة التموين لابد من اتباع خطوات لاستخراجها مجدداً ومن بينها التوجه لمكتب التموين التابع له البطاقة في الحيز السكني، وتقديم طلب استخراج بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، والذي يستغرق مدة من أسبوع إلى 15 يوما، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة أو صاحب البطاقة التموينية إن وجدت.

وتعد خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير وتسهيلًا على المواطنين وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة حالة فقدانها أو تلفها إلكترونيًا، بالإضافة إلى توصيلها إلى باب المنزل.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

في حالة رغبة المواطنين في استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عليهم اتباع عددًا من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة التموين

- سجل الدخول أو إنشئ حسابًا جديدًا.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة أبدأ الخدمة

- ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين.

- اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على كلمة التالي

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه.

دورة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

يتم التعامل مع حالات فقد أو تلف بطاقة التموين 2023، من خلال دورة أوضحها الموقع الإلكتروني لـ وزارة التموين، والتي تضمنت الآتي:

- في حالة فقدان أو تلف البطاقة التموينية يجب الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة ليتم وقفها.

- بعد ذلك يجب تحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لاستخراج بطاقة التموين الجديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة المفقودة وفي حالة عدم تقديم الطلب خلال 3 أيام من الإبلاغ يتم أعادة تشغيل البطاقة القديمة تلقائيا.

- يقوم مكتب التموين بتسليم بطاقة التموين الجديدة لصاحبها بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على بياناته ( الرقم القومي، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال).

- يتم تسليم الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.