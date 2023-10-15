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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة «بطاقتك حقوقك» تحقق نجاحاً في الغردقة.. تصوير 74 سيدة لتعزيز حقوق المرأة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار جهوده الرامية لتعزيز حقوق المرأة المصرية، مؤخرًا، مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع مصلحة السجل المدني في مدينة الغردقة، حيث تم تصوير 74 سيدة وفتاة في مقر المجلس القومي للمرأة، في خطوة تعكس التزام المجتمع بتعزيز حقوق المرأة ودورها الفعّال في المجتمع.

 

مبادرة تمكين المرأة: تصوير 74 سيدة وفتاة في الغردقة

بموجب هذه المبادرة الرائدة، تعهد المجلس القومي للمرأة بتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المرأة لجميع حقوقها الأساسية، سواء في مجال الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، أو المشاركة السياسية. تمثل هذه المأمورية في تصوير السيدات والفتيات خطوة مهمة نحو توثيق وجودهن وضمان حصولهن على المزيد من الدعم والرعاية.

 

جهود مستمرة لضمان حقوق المرأة المصرية

وأكدت أمل الغندور، رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة في البحر الأحمر، أهمية المبادرة، قائلة: "تعكس هذه المبادرة التزامنا بدعم وتمكين المرأة المصرية. نحن نسعى جاهدين لضمان حصول كل امرأة وفتاة على حقوقها الكاملة والعيش بكرامة واحترام في المجتمع".

وأضافت: "نشكر مصلحة السجل المدني بالغردقة على تعاونها المثمر في هذه المبادرة، ونؤكد استمرار جهودنا لتعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا".

تأتي هذه المبادرة ضمن بروتوكول التعاون الذي وُقع بين المجلس القومي للمرأة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. 

وتأمل المؤسسات المشاركة أن يكون لهذه الجهود الإيجابية تأثير كبير على تعزيز حقوق ووضع المرأة في المجتمع المصري.

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