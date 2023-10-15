منعطفات خطيرة| باحث: مصر لم تدخر جهدًا في مساعدة الأشقاء بفلسطين.. فيديو

أكد صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المساعدات والقوافل التي يقدمها التحالف الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والمساعدات التي تقدمها الدولة على مختلف الأشكال، تمثل دور مصر المركزي، والمحوري منذ عقود.

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر لم تدخر أي جهود على جميع المستويات سواء المستوى الإغاثي أو السياسي أو الدبلوماسي والتنموي لمساعدة الأشقاء في فلسطين، لافتاً إلى أن التطورات التي نشهدها حالياً في قطاع غزة هي الأخطر منذ بداية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها تمر بمنعطفات خطيرة يومًا بعد يوم، مما يؤكد أهمية المساعدات المصرية في هذا التوقيت.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن مصر اتخذت خطوة هامةً بالأمس وهي رفض دخول الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح إلا باقترانه بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.