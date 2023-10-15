وفاة شخص وإصابة آخر فى مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ووجود متوفـى ومُصاب.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 مزارعين، أحدهم مصاب بعيار نارى، وتم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله، وآخر مصاب بجرح بالرأس، وطرف ثان (مزارعين)، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول التى أودت بحياته وإصابة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها عدد من الطلقات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.