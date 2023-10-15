السفير الفلسطيني: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية.. والاحتلال حرق قرى بأكملها.. فيديو

قال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، إن هناك نقص حاد في المواد الطبية، وانقطع التيار الكهربائي عن غزة بشكل مياه، والمياه بقرار إسرائيلي، بالإضافة إلى منع دخول البترول وإغلاق المعابر التجارية ومنع دخول المواد الغذائية إلى قطاع غزة.

وأضاف "اللوح"، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات ونحن في الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية حذرنا من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة وانزلاق الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وإطلاق يد المستوطنين ورعاية إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والعصابات المسلحة للمستوطنين".

وتابع، أن الاحتلال ينفذ أعمال قتل يومية في الضفة الغربية وحرق بيوت بساكنيها وحرق قرى بأكملها، وعمليات قتل يومي تتم على المفترقات والحواجز، وهي إعدامات وعمليات قتل خارج القانون، واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات لتقسيمه زمنيا ومكنيا وتهويد مدينة القدس، وهذه التراكمات وصلت بنا إلى هذه النقطة من الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.