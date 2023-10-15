التبخير.. صلاح زيدان يكشف عن طرق علاج احتقان والتهاب البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب وكبار السن، مشيرا إلى أن الالتهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.

وقال صلاح زيدان، خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شاهيناز جاويش، إن أفضل التقنيات والعلاج الذي يتم هو “تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر”.

يمارس حياته

وأضاف رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن نسبة نجاح عمليات البروستاتا عالية، والمريض يمارس حياته بشكل طبيعي بعد 24 ساعة من العملية.