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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تدمير الخصوبة .. سرعة التوجه لطبيب إذا ظهرت عليك هذه الأعراض

تضخم البروستاتا
تضخم البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن البروستاتا هي غدة خاصة بالرجال فقط، وهي من اكثر الغدد التى تؤرق الرجال لأنها تصيب الأعمار الصغيرة والكبيرة.

وأكد زيدان خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش” أن البروستاتا غدة ذكورية ووظيفتها إخراج السائل المغذي للحيوانات المنوية ولها دور كبير جدا في تغذية الحيوانات المنوية.

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن هناك أمراض تصيب البروستاتا عند الشباب في أعمار صغيرة، وامراض تصيب الرجال في عمر متقدم، فعندما يصاب رجال الأعمار الصغيرة بالبروستاتا  فهي تعتبر "التهابات البروستاتا"، ولكن عندما تصيب السن الكبير يعتبر "تضخم البروستاتا".

التهابات البروستاتا

وتابع: معظم الشباب يصابون بالاتهابات بالبروستاتا بداية من سن الـ ٤٠  لـ ٤٥ سنة،  ومن الأعراض الاصابة بالاتهابات البروستاتا حرقان بالبول، ونزول البول بشكل ضعيف ومتقطع، ومن هنا يتم عدم تفريغ المثانة بشكل كامل وتظل محتفظة بكميات من البول مما يصيب المريض بثلث البول .

وأوضح  صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا تصيب الشباب وكبار السن، وهي أخر مكان في الجهاز البولي، إذا حدث تضخم بالبروستاتا فإنها تضغط على مجري البول وتبدأ الشكوي بحرقان بالبول، ويمكن نزول البول في أي وقت، ودائما ما يحدث للرجال أن يكون لديه الشعور بالعطش.

وأستطرد: أن ضعف الانتصاب هو دليل على الضعف الجنسي، ولكن هناك الكثير من العلاجات والعمليات التى تساعد المريض على التخلص من هذا الضعف.

المسالك البولية البروستاتا تضخم البروستاتا غدة ذكورية التهابات البروستاتا

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