رئيس النواب يتلقى خطابات بأسماء عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تلقي الأمانة العامة للمجلس رسائل وخطابات تفيد بتحديد اسماء عدد من رؤوساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب الممثلة بمجلس النواب.

وأعلن رئيس المجلس عن تلقي المجلس خطابا من رئيس حزب الشعب الجمهوري يفيد بإختيار النائب محمد صلاح ابوهميلة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وممثلا له تحت قبة المجلس.

كما أعلن عن تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابا من رئيس حزب حماة وطن يفيد باختيار النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثلا له تحت قبة المجلس.

وأعلن رئيس المجلس عن تلقي الامانة العامة خطابا من رئيس حزب النور يفيد باختيار النائب احمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور وممثلا له تحت قبة المجلس.