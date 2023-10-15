عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يجري اتصال مرئي كتجربة عملية مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة

محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للاطمئنان على جاهزيته الكاملة.

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 14,3 ملايين جنيه للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وأشار المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.


وخلال الجولة أجرى محافظ الغربية اتصالا مرئيا كتجربة عملية على أرض الواقع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وتهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق المهمة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها؛ حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

190 منهم تابعون لحماس|جيش الاحتلال يكشف عدد الفلسطينيين المُعتقلين في الضفة الغربية

وأشار محافظ الغربية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

txt

رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية مراكز التطوير المهني في تنمية مهارات الطلاب

الجدير بالذكر أن المركز يعمل  على مدار الساعة ويضم 16 فرد في الوردية الواحدة يمثلون الجهات التالية (4) إدارة الأزمات بالمحافظة (2) تحديث بيانات - (1) مساعات فنية (1) شركة مياه الشرب والصرف - (1) شركة الغاز - (1) شركة الكهرباء - (1) مديرية الصحة - (1) إسعاف - (1) حماية مدنية - (1) مرور- (1) إتصالات مديرية الأمن.

IMG-20231015-WA0081
IMG-20231015-WA0081
IMG-20231015-WA0074
IMG-20231015-WA0074
IMG-20231015-WA0075
IMG-20231015-WA0075
IMG-20231015-WA0077
IMG-20231015-WA0077
IMG-20231015-WA0076
IMG-20231015-WA0076
IMG-20231015-WA0078
IMG-20231015-WA0078
IMG-20231015-WA0079
IMG-20231015-WA0079
رؤية مصر 2030 رؤساء المراكز والمدن دواوين المحافظات دكتور طارق رحمى خدمات الطوارئ والسلامة العامة خدمات الطوارئ والسلامة خدمات الطوارئ جار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة

ترشيحاتنا

السيسى لـ بلينكن: التأخير في حل القضية الفلسطينية يزيد الضحايا

لطلبة الجامعات .. أفضل 5 مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

اعرف آخر سعر لـ رينو ميجان 2023

بعد جولة استهدفت 6 دول عربية.. وزير الخارجية الأمريكي يعود أدراجه إلى إسرائيل

منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ