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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية بشوارع طنطا وزفتي

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بجولة ميدانية تابع خلالها أعمال النظافة و رفع المخلفات والإشغالات بطنطا ومتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

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وبدأت الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي لتهيئة الأجواء المناسبة أمام مواطني المحافظة وزائريها تزامنا مع الاحتفال بمولد السيد البدوي.

 

وأكد محافظ الغربية أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

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وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

حيث تفقد المحافظ الكورنيش المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجرى إنشاؤه ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير الحديقة الواقعة بين مجمع الخدمات الزراعي البيطري ومركز تنمية الأسرة والطفولة.

 

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك أمام وحدة طب الأسرة بنهطاي.

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