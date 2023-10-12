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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في حملات واسعة بالضفة الغربية

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، بشن حملات واسعة على الفلسطينين بالضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال 18 فلسطينيا من مختلف المدن بالضفة الغربية المحتلة.

اعتقال 6 من رام الله والبيرة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من المواطن الفلسطيني مهند مجدي الريماوي من بلدة بيت ريما، ومحمود عطا الله انجاص وشقيقيه أحمد ومحمد من قرية خربثا بني حارث، شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين علاء قاسم، ومصطفى عدنان أبو شنب، من مخيم الجلزون، شمال رام الله، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

اعتقال 7 من الخليل 

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت الشاب ماجد أيمن وراسنة، ومن مخيم الفوار يونس جمال يونس عيسى، ومن مدينة الخليل المعتقل المحرر محمد نيروخ، والشاب رائد الشعراوي، ومن بلدة بيت أمر شمالا اعتقلت مروان رشدي أحمد صبارنة (23 عاما)، ومهدي إبراهيم أبو ماريا، والشاب إبراهيم دوفش على معبر الكرامة أثناء عودته إلى أرض الوطن.

اعتقال 5 من بيت لحم

 

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بيت لحم.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، خالد زواهرة (30 عاما)، وأحمد عيسى زواهرة، وتوفيق ناصر زواهرة (24 عاما)، من منطقة الكركفة وسط بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما جرى اعتقال أحمد ناصر عساكرة من قرية العساكرة، وصهيب نصري الزير (20 عاما)، من حرملة شرقا بعد دهم منزلي ذويهما.

وأضافت المصدر أن مواجهات اندلعت في منطقة شارع المهد، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون إصابات.

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