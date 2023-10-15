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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد موافقة رابطة الأندية .. مباريات سيراميكا كليوباترا على ملعب إستاد السويس

صدى البلد

حصل نادي سيراميكا كليوباترا، على موافقة رابطة الأندية المحترفة، بإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، على ملعب ستاد السويس، بدلاً من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وطلب نادي سيراميكا كليوباترا إقامة مبارياته على ستاد السويس، إيمانًا من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير السويس العظيمة، من أجل دعم الفريق، الأمر الذي يعطي دفعة معنوية للاعبين في المباريات.

جدير بالذكر أن ستاد السويس، شهد صعود الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز.

وخاض سيراميكا كليوباترا مباراتين في الموسم الجديد خارج ملعبه، أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى على ستاد الإسكندرية، وأمام فاركو بالجولة الثالثة بملعب ستاد الجيش في برج العرب، بينما تأجل لقاء الأهلي في الجولة الثانية للدوري.

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