صواريخ المقاومة الفلسطينية تسجل إصابات مباشرة في عسقلان | فيديو وصور

أظهرت مقاطع فيديو وصور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الأحد، لحظة سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مدينة عسقلان، المستوطنة الإسرائيلية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.