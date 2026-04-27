خلاف على قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص "3 منهم مصابين بجروح متفرقة "أحدهم له معلومات جنائية") وطرف ثان (5 أشخاص "2منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم "و2 منهم لهما معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية وإحداث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصهم من الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".

