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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشعار أبكتني .. ميريام فارس تساند شقيقتها بعد إصدار كتابها

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة ميريام فارس على دعم شقيقتها رولا الفارس بعد إصدار أول كتاب “حكي مش موزون” لها فى الأسواق .

وقالت ميريام فارس فى تصريحات تليفزيونية، أن لا يوجد كلمات تعبر عن سعادتها لشقيقتها رولا الفارس عن إصدار الكتاب ، ولكنها كانت تتمنى أن يصدر الكتاب فى توقيت أفضل من ذلك نظرًا للظروف القاسية التى تمر بيها غزة وحزن العالم العربي جميعًا ، لنهما اكتفوا بالتوقيع.

وأضافت ميريام فارس ، قائلة: أن رولا حرصت على كتابة أشعار هامة ومبدعة ، وأن من ضمنهم شعر لبناني تعبر من خلاله عن احساسنا جميعًا عندما نشعر أننا لا نستطيع كيف أن نعبر عن ما بداخلنا ولا ندرك ما يدور فى عقلنا .

وعن الأشعار المفضلة لها فى الكتاب ، قالت ميريام أنها لم تحفظهم لكنها بكت عندما قرأت هذه الأشعار ، لأنها نجحت فى أن تمسها من الداخل بسهولة وتجعلها تدرك الشعور الذى بداخلها وأن شقيقتها حرصت على أن تناقش الأمور الحياتية التى يعيشها البشر ولم تخص أشخاص بعينهم.

وعلقت ميريام الفارس عن كلمات غدارة يا دنيا التى كتبتها لها شقيقتها أثناء فترة مرضها ، أنها بالفعل كانت تقصدها فى فترة من الفترات التى عاشتها.

وكان أخر تعاون بين ميريام فارس وشقيقتها رولا الفارس هو أغنية توكا تكا التى قدمتها فى حفل المونديال بقطر عام 2022 ، ولكنها تعرضت لهجوم حاد بعدها عن أدائها وهي ترقص على طريقة النجمة الكولومبية شاكيرا، مشيرين إلى أنها نسخة مقلدة عن الأخيرة ولكن بشكل سيئ .

وأيضًا انتقدوا بدلة الرقص التي اعتمدتها ميريام في الأغنية، مشيرين لأنها بعيدة تمامًا عن الهوية العربية ، ولم تنال كلمات اعجاب الجمهور على كل حال .

 

ميريام فارس رولا فارس إفتتاح مونديال قطر 2022

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