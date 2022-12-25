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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ابنائها .. ميريام فارس تحتفل بالكريسماس علي طريقتها الخاصة

صدى البلد

احتفلت الفنانة ميريام فارس،  بالكريسماس  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارت ميريام فارس جمهورها صورا جديدة برفقة ابنائها و بابا نويل ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في أربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.

شاركت ميريام الجمهور بأدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها، وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب.

ميريام فارس إطلالة ميريام فارس أبناء ميريام فارس أعياد الكريسماس والسنة الميلادية الجديدة

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