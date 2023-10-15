عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر عبدالعزيز يفضح أسباب انحياز الإعلام الغربي لاسرائيل

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي إن الإعلام الإسرائيلي وحده لايستطيع الترويج لإسرائيل كما هو الوضع الحالي ولكن وراءها أقوى دعم في التاريخ تتلاقاه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج “مصر جديدة”، إلى أن الآلة الإعلامية الغربية بنسبة كبيرة هي داعم أساسي لإسرائيل والانحياز لها منهجي في التغطيات الإعلامية بحيث تظهر إسرائيل بصورة إيجابية مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف أن هناك عامل أخر وهو أننا نقدم أنفسنا بصورة سلبية بسبب الحروب وتفكك بعض الدول وظهور جماعات الإسلام السياسي.

وأوضح أن هناك دعم غير مشروط من مؤسسات إعلامية ودول وبرلمانات أوروبية ومؤسسات ضخمة مثل وسائل التواصل الاجتماعي لحجب الأصوات الفلسطينية.

وأشار عبد العزيز أن قدرات التزييف أكبر من طاقة التلقي لدرجة تجعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقع ضحية للتزييف وكذلك قناة إعلامية كبيرة.

وقال عبد العزيز نحن والعالم تحت مايسمى بالنهج الانحيازي البنيوي هو تغييب الخلقية والسياق . فيصورون الصراع كأنه وليد اليوم وليس ضمن سياق المقاومة الشعبية والدولة المحتلة.

الإعلامية إنجي أنور الولايات المتحدة الامريكية برنامج مصر جديدة الإعلام الإسرائيلي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ