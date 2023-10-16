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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية: حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إقامة دولة على حدود 1967

سامح شكري
سامح شكري

أكد السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح من الضروري ان يكون شريان حياة لقطاع غزة في مثل هذه الظروف،  وهناك قوافل مساعدات امام المعبر مستعدة للعبور إلى القطاع، والخطوة الطبيعية التي يجب أن تحدث هي تأمين دخول هذه المساعدات من قبل جيش الاحتلال.

 

وأوضح «أبو زيد » خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الفلسطينية زادت تعقيدًا خلال الأيام الأخيرة، ومصر استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية من أجل  توجيه رسالة بضرورة وقف التصعيد  في أسرع وقت، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني من أتون هذه الحرب المدمرة، ومحاولة الاستماع لصوت العقل، واحتواء توسيع هذا الصراع، خاصة وأن هناك بؤر توتر أخرى على المسرح اللبناني والسوري.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية،  إلى أن  الجهود المصرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة تركزت على كيفية ادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة،  مشيرًا إلى أن مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لأهالي قطاع غزة.

 

معاناة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن هناك معاناة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة،  والقصف المستمر، مشيرًا إلى أن  كل الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف الفاعلة  في العالم تتمحور حول إدخال المساعدات الإنسانية والدوائية إلى داخل قطاع غزة.

 

وأوضح أن اجتماع المجلس الأمن القومي المصري جاء لتحديد ملامح الموقف المصري في هذه الأزمة، والتأكيد على ان حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

 

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن مجلس الأمن القومي قام بإطلاق دعوة لإعداد قمة إقليمية ودولية حول الحرب على قطاع غزة،   مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية قبل هذه الاحدث شيء، وبعد هذه الأحداث شيئًا آخر، فهناك ضرورة أن يكون المجتمع الدولي اكثر التزامًا  حول القضية الفلسطينية. 

 

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