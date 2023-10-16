عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة الفنان عمر الحريري

عمر الحريري
عمر الحريري

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري، والذى وافته المنية يوم 16 من شهر أكتوبر عام 2011، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

 

مرض عمر الحريري


وتوفي الفنان الراحل عمر الحريري عن عمر يناهز الـ85 عاما، حيث أنه أصيب بمرض السرطان قبل وفاته بأربع سنوات.

وعاني عمر الحريري لمدة أربع سنوات مع مرض سرطان المعدة، ولكن أبنته كانت حريصة على إخفاء حقيقة مرضه حتى لا يؤثر على نفسيته، وظل عمر الحريري فى رحلة العلاج لأكثر من أربع سنوات إلى وافته المنية في مثل هذا اليوم.

 

نبذة عن عمر الحريري

 

ودرس الراحل عمر الحريري في المعهد العالي للتمثيل، وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947م، وكانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 .

وشهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه الأفوكاتو مديحة أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م واشترك في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

 

حياة عمر الحريري

وتزوج عمر الحريري 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.

وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقًا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ"أبو البنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.
 

حياة عمر الحريري عمر الحريري مرض عمر الحريري ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري الفنان الراحل عمر الحريري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتخيلوه أبدًا.. خبراء الآثار يتوصلون لـ اكتشاف صادم في مقبرة فرعونية

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل.. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: مكانة بايدن العالمية انهارت

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

موضوعات متعلقة

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

عمرو محمود ياسين يبكي اثناء عرض فيلم تسجيلي لوالده بمهرجان القومي للمسرح

حقائق لا تحتاج لكلام.. خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

بحفلها الأخير بلندن.. «مادونا» تطالب بالسلام في الشرق الأوسط بعد قصف غزة

أخبار الفن.. سبب عدم زواج حاتم صلاح وراندا عبد السلام تكشف تفاصيل شخصيتها

ترشيحاتنا

القضاء على حماس.. أول تعليق من إسرائيل على حديث بايدن باحتلال غزة

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-10-2023 في القاهرة والمحافظات

شعرت بصدمة.. أول تعليق من بايدن على مقتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

دليلك في الطوارئ.. رقم شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ