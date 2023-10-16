في ذكرى رحيله.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة الفنان عمر الحريري

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري، والذى وافته المنية يوم 16 من شهر أكتوبر عام 2011، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.





مرض عمر الحريري



وتوفي الفنان الراحل عمر الحريري عن عمر يناهز الـ85 عاما، حيث أنه أصيب بمرض السرطان قبل وفاته بأربع سنوات.



وعاني عمر الحريري لمدة أربع سنوات مع مرض سرطان المعدة، ولكن أبنته كانت حريصة على إخفاء حقيقة مرضه حتى لا يؤثر على نفسيته، وظل عمر الحريري فى رحلة العلاج لأكثر من أربع سنوات إلى وافته المنية في مثل هذا اليوم.





نبذة عن عمر الحريري

ودرس الراحل عمر الحريري في المعهد العالي للتمثيل، وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947م، وكانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 .



وشهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه الأفوكاتو مديحة أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م واشترك في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.





حياة عمر الحريري

وتزوج عمر الحريري 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.



وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقًا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ"أبو البنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.

