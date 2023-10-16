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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

42 موظفا جديدا يتسلمون العمل بمديرية أوقاف سيناء

أنشطة دعوية الأوقاف
أنشطة دعوية الأوقاف سيناء

سلم قسم الموارد البشرية بمديرية أوقاف شمال سيناء ،العمل للعمال الجدد (تعاقد) الناجحون في مسابقة الأوقاف 2022م وعددهم ( ٤٢) عاملا، وتوجيههم إلى إدارات الأوقاف الفرعية لتوزيعهم على المساجد،  ومباشرة مهام عملهم. 

 

وعقد فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية، لقاءا مع جميع العمال الجدد بعد تسلمهم للعمل، فى حضور قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية.

 مؤكداً فضيلته على مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالعمل، وبتهيئة المساجد لما يخدم رواد المساجد، ويحقق رسالة وزارة الأوقاف وأهدافها العامة.

 

سلوكيات العمل:


كما تحدث فضيلته عن  الأخلاقيات، وسلوكيات العمل الواجب على الموظف الالتزام بهامنها:

 ضرورة أداء الواجبات والمهام الوظيفية بنية حسنة ، ومسؤولية وكفاءة ودقة مهنية خلال فترة العمل المكلف بها ، مع الإلمام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل، والحرص على تكريس الأوقات الرسمية للقيام بالمهام الوظيفية، وعدم القيام بأي أنشطة أخرى خلال فترة العمل.

 كما لا يجوز للعامل  القيام بأى أعمال تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم،  أو أي تصرفات أو ممارسات تتنافى مع التعاليم الإسلامية، وقوانين وضوابط العمل المكلف به.

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تنفذه أوقاف شمال سيناء .. أسبوع دعوى وثقافي جديد بمساجد العريش

سيناء عاملا أوقات العمل مسابقة

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