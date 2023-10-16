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رئيس التحرير
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برلمان

فريد زهران يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

صدى البلد

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة حول رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.

أبدى المرشح فريد زهران سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب على العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، والتي شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي و أولويات هذا البرنامج.

حضر من وفد التنسيقية :سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، محمد أبوالنجا، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي، مارك مجدي عضو التنسيقية عن حزب التجمع، نيفين اسكندر عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، عماد رؤوف عضو التنسيقية.

حضر من جانب الحزب وحملة فريد زهران النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة، ود/محمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، كريم الكناني مساعد الأمين العام للحزب وعضو لجنة التواصل السياسي للحملة ود أميرة عبدالعال منسق البرنامج الانتخابي للحملة.

كما شارك باللقاء، حسام سلامة رئيس اتحاد الشباب، مريم عادل أمين الشؤون السياسية بالحزب، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أحمد دريع أمين التثقيف والتدريب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب محمد هلال وأماني خالد، ونورة عبدالستار وأعضاء الحزب محمد نبيل وهبة ممتاز.

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