بمشاركة 23 دولة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالا بمناسبة انتهاء فعاليات فرقتى (الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني الخطرة – التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين "ما قبل النشر") بمقر كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" ، والتى عقدت على مدار (6) أسابيع للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية المشاركة فى البعثات الأممية بمشاركة عدد (48) كادر يمثلون (23) دولة أفريقية.

حضر الاحتفال السفير الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من قيادات وضباط أكاديمية الشرطة ، وخلال كلمته نقل اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات وزير الداخلية ، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

حيث تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن دول القارة.. وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية





7D33CA89-261B-4FB7-9293-1A106FC2EB0D