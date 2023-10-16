سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية وآخر عميل سيئ النية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بإستخدام مفتاح حدادى لفتح الغطاء الأمامى للسيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع لسرقات بطاريات السيارات بنطاق محل إقامتهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.