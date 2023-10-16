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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتمضي هنا غصب عنك| تفاصيل العثور على جثمان نجار بترعة في الغربية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (نجار ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (تم إنتشالها) .

 بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين وعاطل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا على إستدراج المجنى عليه بسيارته لمكان العثور وإجباره على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة إثر خلافات مالية بينه وأحدهم وحال مقابلتهم حدثت مشادة كلامية قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من (بندقية خرطوش) فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، ثم قاموا بإلقاء جثته بالمجرى المائى وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه المستولى عليها . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية العثور على جثة المجاري المائية امن الغربية بندقية خرطوش توقيع إيصالات أمانة خلافات مالية

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