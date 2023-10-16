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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توخوا الحذر.. نداء عاجل من الكويت لمواطنيها في الولايات المتحدة

السفارة الكويتية
السفارة الكويتية

حثت سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مواطنيها هناك على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكدت السفارة  أن ذلك يأتي حفاظا على سلامتهم إثر ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا من مظاهرات متفرقة في بعض مدنها".


ودعت السفارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء الكويتية المواطنين إلى التواصل معها أو مع أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة عند الضرورة على هواتف الطوارئ.


وفي سياق اخر، لقي طفل فلسطيني حتفه داخل منزله في مقاطعة ويل بولاية إلينوي الأميركية، بعد طعنه 26 مرة بسكين، كما أصيبت أمه بجروح خطيرة، "لكونهما مسلمين"، بحسب مكتب قائد شرطة مقاطعة ويل، الأحد.
وأوضح المكتب أن رجلاً عمره 71 عاماً "طعن طفلاً حتى الموت" و"أصاب أمه بجروح خطيرة" في الضواحي الجنوبية للمقاطعة، صباح السبت، "لكونهما مسلمين"، مشيراً إلى "احتجاز المتهم جوزيف تشوبا في مركز احتجاز البالغين في المقاطعة".
وقال مكتب مدير الشرطة إن الأم البالغة من العمر 32 عاماً "دخلت المستشفى في حالة خطيرة، ويُتوقع أن تبقى على قيد الحياة".

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