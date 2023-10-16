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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية ADEX 2023

وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى يصل كوريا الجنوبية

وصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، اليوم إلى دولة كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023"، المقرر إقامته خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري. 

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال فترة إقامة المعرض عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب. 

وزيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيقوم سيادته بتوجيه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.

الانتاج الحربى كوريا الجنوبية ADEX 2023 معرض الصناعات الدفاعية مصر

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