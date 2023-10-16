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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشان قوت يومهم| صدى البلد يرصد أصحاب المهن الشاقة والأيدي العاملة ..صور

صدى البلد

رصدت كاميرا موقع صدى البلد جاليري صور من داخل الشوارع المصرية المختلفة للأيدي العاملة والمهن الشاقة والتي يتميز بها المصريون.

والتقطت الصور من جميع المهن التي تعبر عن شقاء أصحابها للحصول على قوتهم اليومي.

يستطيع أصحاب المهن اليدوية والحرفية الترويج لمنتجاتهم وتسويقها من خلال منصة أيادي مصر، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. 

وأطلقت منصة أيادي مصر في  16 مارس عام 2021 ، بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر وتضم المنصة حاليا ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الإكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة.

الالتحاق بمنصة أيادى مصر

يتم الالتحاق بمنصة أيادى مصر من خلال الدخول على الرابط :http://ayadymisr.com/.

ويستطيع العاملون في الصناعات الحرفية الانضمام لمنصة ايادي مصر من خلال المنسقين المحليين في المحافظات.

ويمكن لأى سيدة أو شاب يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، الاشتراك في منصة أيادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة، حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها، وستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

 

 

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