متحدث التموين: مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية هدفها تخفيض الأسعار و الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة إتاحة أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، خلال لقاء خاص عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذه السلع الأساسية تشمل الفول والعدس والمكرونة والزيت والسكر والأرز والزيوت والبيض والدواجن واللحوم المجمدة، موضحا أن المبادرة بدأت فى شهر أكتوبر ومستمرة لمدة 6 أشهر.

وتابع الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ان المبادرة استفادت من الإعفاء من الجمارك ومن الرسوم وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة فى الموانئ ومساهمة البنك المركزي فى تدبير جزء كبير من العملة الأجنبية لصالح هذه السلع.