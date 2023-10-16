المتحدث باسم الصحة يكشف استعدادات الوزارة لمواجهة تطورات الأوضاع في غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير الصحة التأكد من جاهزية منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تطورات الأوضاع في غزة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أن وزير الصحة عقد اجتماع أمس مع قطاعات وزارة الصحة، وتم استعراض كافة الأمور المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: هناك خطة واضحة ومجموعة كبيرة من السيناريوهات تشمل جميع الاحتمالات لمواجهة تطور الأوضاع، فضلا على أنه تم التأكد من جاهزية القطاع الصحي من التعامل مع كل الأحداث الطارئة.